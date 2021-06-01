Сервис Russpass открывает фотовыставку ко Дню России

09:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Туристический сервис Russpass открывает ко Дню России фотовыставку о путешествиях, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На экспозиции представлено 30 уникальных снимков, сделанных тревел-блогерами. На кадрах видно, как извивается река Калаус в Ставропольском крае, садится солнце за горы Ингушетии, плещутся огромные киты в заливах Шантарских островов Хабаровского края.
На выставку можно будет попасть с 17:00 1 июня до 30 июня. На каждом стенде рядом с фотографией размещен QR-код. Его можно отсканировать, чтобы подробно узнать о снимках и местах, где их сделали.
По каждому региону есть туристические предложения. Чтобы спланировать самостоятельное путешествие или забронировать тур с помощью сервиса Russpass, достаточно перейти по ссылкам.
Ранее стало известно, что за девять месяцев с момента создания Russpass им воспользовались больше одного миллиона человек. Сейчас на площадке уже доступно больше двух тысяч туристических предложений от 450 партнеров.
Сервис помогает быстро и легко спланировать путешествие по стране. Здесь можно купить железнодорожные и авиабилеты, забронировать отель, ресторан и многое другое. Сервис позволяет составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим местам или воспользоваться уже готовым предложением.
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