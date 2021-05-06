Сервисом Russpass воспользовались уже более миллиона человек – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За девять месяцев существования сервиса Russpass им воспользовались уже больше миллиона человек. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, сегодня в нем можно найти больше двух тысяч туристических предложений от 450 партнеров.

"Наряду с общим числом туров, авторских маршрутов, досуговых программ растет и число представленных в сервисе культурных площадок со всей страны. Только музеев сейчас свыше 400", – приводит слова Сергуниной портал мэра и правительства Москвы. Она также напомнила, что с Russpass сотрудничают уже все регионы страны, некоторые из них даже подготовили собственные туристические программы.

Недавно в сервисе заработало несколько нововведений. Первое – это интерактивная карта с достопримечательностями России. Второе – возможность составлять маршруты с учетом разных видов транспорта, сразу же покупая билеты на каждый из них.

Ранее губернатор Приморья озвучил предложение ввести в России плату за выезд за границу. Он полагает, что это поспособствует развитию отечественного туризма.

