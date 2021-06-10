Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей 12 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены закроют в День России, 12 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

"12 июня 2021 года допуск граждан и гостей столицы в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", – говорится в сообщении.

Известно, что в этот день в городе будут проводиться мероприятия, связанные с празднованием Дня России.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что 12 и 13 июня воздух в Москве в дневное время прогреется до +25 градусов. При этом в воскресенье ожидается короткий перерыв от дождей.