Россиянам рассказали об особенностях длинных июньских выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Доктор юридических наук Иван Соловьев объяснил особенность выходных по случаю празднования Дня России. Об этом специалист рассказал "Российской газете".

Он напомнил, что государственный праздник выпадает на субботу, 12 июня. В связи с этим выходной переносится на понедельник, 14 июня.

"Но приятные события начнутся уже в пятницу, 11 июня, в предпраздничный день. Статья 95 Трудового кодекса Российской Федерации говорит нам, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час", – добавил юрист.

Соловьев также рассказал, что россияне, которые на момент праздничного дня находятся в отпуске, смогут претендовать на продление периода отдыха. Перечень таких праздников содержится в статье 112 Трудового кодекса РФ.

В случае если работодатель отказывается продлевать отпуск, юрист посоветовал обратиться с письменным заявлением. Если не помогло и это, то последовательно следует заявлять в трудовую инспекцию, прокуратуру и суд.

Иван Соловьев подчеркнул, что занятые на непрерывных производствах или в сфере услуг люди могут работать и в праздничные дни. За дежурство им предназначена компенсация.

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", в предстоящие длинные выходные москвичи чаще всего покупают билеты на перелеты в Симферополь. На это направление продается каждый четвертый билет.