Короткая рабочая неделя ждет россиян в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В июне текущего года граждане России будут отдыхать три дня подряд. Так, третья неделя июня станет единственной короткой за лето.

В этом году День России, который отмечается 12 июня, выпадает на субботу, а выходной переносится на понедельник, 14 июня. При этом рабочий день в пятницу, 11 июня, будет сокращен на один час.

Ранее длинные выходные у россиян были с 1 по 10 мая. Соответствующий указ подписал Владимир Путин 23 апреля.

Инициатива убрать рабочие дни между майскими праздниками принадлежала главе Роспотребнадзора Анне Поповой. По ее словам, это позволило замедлить развитие ситуации с COVID-19.