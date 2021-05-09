Минтруд не рассматривает постоянную практику длинных выходных в мае

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Минтруде не планируют объединять майские праздники в продолжительный нерабочий период на постоянной основе. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков.

"Нет", – приводит ответ Котякова РИА Новости на вопрос о планах продолжить практику длинных майских праздников.

В 2021 году россияне отдыхают с 1 по 10 мая. Такой указ подписал президент страны Владимир Путин 23 апреля.

Инициатива сделать длинные майские выходные принадлежала главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Она объяснила, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса, выезжая за город и снова возвращаясь на работу. По ее мнению, это несло бы значительные риски ухудшения эпидемической обстановки.