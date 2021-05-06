Путин назвал оправданным введение нерабочих дней между майскими праздниками

Дополнительные выходные в мае оправдались, заболеваемость коронавирусом снижается. Об этом заявил Владимир Путин во время рабочей встречи с Татьяной Голиковой.

По словам Голиковой, наибольший прирост заболевших отмечают в Москве и Санкт-Петербурге. Но это ожидаемо, так как в этих городах проводят больше тестирований, заявила вице-премьер.

Однако в некоторых регионах снизились темпы вакцинации и тестирования, отметил президент. Между тем, доступными для граждан становятся все больше препаратов – к уже используемым добавился еще и однокомпонентный "Спутник Лайт".

Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, регистрация вакцины "Спутник Лайт" позволит быстрее сформировать устойчивый коллективный иммунитет. Он сообщил, что препарат зарегистрировали в Минздраве 6 мая. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.