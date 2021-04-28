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Общество

15:07

Путин назвал быстрой и адекватной реакцию России на развитие пандемии

власть общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия быстро и адекватно отреагировала на развитие пандемии, сообщил Владимир Путин во время осмотра нового здания станции скорой медицинской помощи в петербургском Пушкине.

По его словам, российская система оказалась очень устойчивой, более мобильной и гибкой к той ситуации, которая сложилась.

"И мы относительно быстро очень отреагировали, как этого требовала обстановка", – цитирует президента РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия пережила самую острую часть пандемии. По его словам, этому способствовали решения, ответственность за принятие которых взяли на себя депутаты Госдумы.

В России за последние сутки выявили 7 848 новых случаев коронавируса. В 1 077 случаях болезнь протекала без клинических проявлений. На Москву пришлось 1 840 случаев.

Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай, Республике Тыва, Еврейской автономной области, Республике Калмыкия, Ямало-Ненецком автономном округе, Мурманской области, Магаданской области.

Всего в России подтверждено 4 787 273 случая коронавируса. За сутки выздоровели 8 420 человек, за все время пандемии – 4 411 098 человек. Скончались от болезни за 24 часа 387 пациентов, за все время – 109 367.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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