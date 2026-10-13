Первый рейд против мата среди молодежи провели в Кургане

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В центре Кургана прошел первый совместный рейд казаков и сотрудников полиции, направленный на пресечение нецензурной брани среди молодежи. Об этом рассказали в правительстве региона.

Патруль вышел на набережную реки Тобол. В нем участвовали представители Тоболо-Исетского казачьего отдела Оренбургского войскового казачьего общества и сотрудники УМВД России по Курганской области.

При этом участники не пугали молодых людей штрафами, а рассказывали о недопустимости мата и распития алкоголя в общественных местах. Они объяснили, что такое поведение является административным правонарушением.

Подростки также узнали о традициях казачества, где особо ценится чистая речь и уважение к старшему поколению. В правительстве региона уточнили, что подобные рейды планируется проводить регулярно.

Урядник казачьей службы Роман Мазеин напомнил, что нецензурная лексика в общественных местах квалифицируется как мелкое хулиганство. Нарушителям грозит штраф до 500 до 1 000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Ранее юрист Дмитрий Макаров предупредил, что штрафы также грозят тем, кто использует мат в домовых чатах. В такой ситуации придется заплатить до 10 тысяч рублей. При этом для должностных и юридических лиц размер санкции за нецензурную брань в мессенджерах может достигать 100 и 700 тысяч рублей соответственно.

