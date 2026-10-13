В Азербайджане юноша скончался спустя год после пересадки сердца мертвого донора

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В Товузском районе Азербайджана умер 20-летний Рашад Мамедалиев, которому в октябре 2025 года впервые в стране пересадили сердце умершего донора, сообщает агентство АПА.

Его состояние резко ухудшилось. Мамедалиева госпитализировали, однако в период первичного обследования он скончался.

Ранее сообщалось, что китайские ученые провели спешную пересадку печени и почек свиньи 53-летнему мужчине. Это стало первой в мире успешной трансплантацией нескольких органов животного человеку.

Новые органы в теле мужчины после хирургического вмешательства функционировали пять дней, после чего исследование завершилось по желанию семьи пациента. Опыт показал ранние иммунные и метаболические особенности, способные помочь в будущей клинической практике.

