Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 16:49

Происшествия

В Азербайджане юноша скончался спустя год после пересадки сердца мертвого донора

Фото: depositphotos/belchonock

В Товузском районе Азербайджана умер 20-летний Рашад Мамедалиев, которому в октябре 2025 года впервые в стране пересадили сердце умершего донора, сообщает агентство АПА.

Его состояние резко ухудшилось. Мамедалиева госпитализировали, однако в период первичного обследования он скончался.

Ранее сообщалось, что китайские ученые провели спешную пересадку печени и почек свиньи 53-летнему мужчине. Это стало первой в мире успешной трансплантацией нескольких органов животного человеку.

Новые органы в теле мужчины после хирургического вмешательства функционировали пять дней, после чего исследование завершилось по желанию семьи пациента. Опыт показал ранние иммунные и метаболические особенности, способные помочь в будущей клинической практике.

Читайте также


происшествияза рубежом

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика