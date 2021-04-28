Мишустин заявил, что Россия пережила самую острую часть пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Россия пережила самую острую часть пандемии, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с депутатами "Единой России".
По его словам, этому способствовали решения, ответственность за принятие которых взяли на себя депутаты Госдумы.
Он добавил, что фракция оказывает правительству надежную поддержку в ключевых вопросах при подготовке взвешенных, продуманных инициатив.
"Вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить, скажем так, самую острую часть пандемии", – сказал он.
В России за последние сутки выявили 7 848 новых случаев коронавируса. В 1 077 случаях болезнь протекала без клинических проявлений. На Москву пришлось 1 840 случаев.
Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай, Республике Тыва, Еврейской автономной области, Республике Калмыкия, Ямало-Ненецком автономном округе, Мурманской области, Магаданской области.
Всего в России подтверждено 4 787 273 случая коронавируса. За сутки выздоровели 8 420 человек, за все время пандемии – 4 411 098 человек. Скончались от болезни за 24 часа 387 пациентов, за все время – 109 367.
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