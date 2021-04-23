Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ достаточно стабильная. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня в Российской Федерации достаточно стабильная ситуация. Осенне-зимний подъем, который мы регистрировали в конце осени и начале зимы прошедшего года, завершился в январе значительным снижением, и в течение марта еженедельное снижение было 12–13%", – рассказала Попова.
Она также отметила, что на сегодняшний день этот процент стал еще меньше, что позволяет говорить об определенном плато по стране.
Ранее стало известно, что РФ вошла в тройку стран, которые лучше всего справились с пандемией коронавируса. Об этом стало известно благодаря исследованию, которое провел испанский Королевский институт Элькано.
В опросе, который был проведен в период с 27 января по 1 февраля 2021 года, участвовали около 4,4 тысячи человек из 11 стран. Среди них граждане Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Португалии, Нидерландов, США, Китая, Индии и Южной Кореи.
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