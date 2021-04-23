Голикова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 7 регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с президентом сообщила, что в 62 регионах России ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильная, а в 16 субъектах она снижается.

"И в стадии продолжающегося роста находится семь регионов страны", – сказала Голикова.

Она также добавила, что специалисты проводят ежедневный мониторинг ситуации. В целом по стране она считает ситуацию с коронавирусом стабильной.

"Но тем не менее апрель и май являются нестабильными месяцами с точки зрения распространения сезонных заболеваний", – добавила Голикова.

Вице-премьер напомнила, что в прошлом году в данный период был замечен подъем коронавирусной инфекции. Голикова рекомендовала регионам с аккуратностью снимать ограничения, так как вместе с COVID-19 распространяются и сезонные заболевания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России может осложниться. По ее словам, в стране наблюдается соответствующая тенденция.

Также Попова предложила сделать с 1 по 10 мая нерабочими днями. Свое предложение она объяснила тем, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса, выезжая за город и снова возвращаясь на работу. По ее мнению, это несет значительные риски ухудшения эпидемической обстановки. Данную инициативу поддержал президент Владимир Путин.