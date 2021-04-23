В России выявили 8 840 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России подтвердили 8 840 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. Как сообщает Оперштаб, в 1 187 случаях заболевание проходило бессимптомно.

На Москву пришлось 2 502 случая, на Санкт-Петербург – 694, на Московскую область – 609, на Ростовскую область – 238, на Нижегородскую область – 194, на Самарскую область – 191, на Воронежскую область – 168, на Иркутскую область – 149, на Саратовскую область – 135, на Красноярский край – 117, на Свердловскую область – 114, на Челябинскую область – 111, на Волгоградскую область – 107, на Пермский край – 103, на Ставропольский край – 102.

Всего в России зарегистрирован 4 744 961 случай коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе – 0%, Республике Тыва – 0,01%, Республике Алтай, Еврейской автономной области – 0,02%.

За последние сутки подтверждено 398 смертей от коронавируса, за весь период пандемии по России умер 107 501 человек. За 24 часа выписаны 9 407 человек, за весь период – 4 371 214.

Ранее в четырех столичных торговых центрах, расположенных на вылетных магистралях, начали работу выездные бригады вакцинации от COVID-19.

Также в настоящее время в столице действуют 100 пунктов вакцинации, открытых на базе городских поликлиник. Вакцинацию можно пройти без записи и в популярных общественных местах, где работают выездные бригады медиков. С графиком их работы можно ознакомиться на портале mos.ru.