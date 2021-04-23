В России выявили 8 840 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
За последние сутки в России подтвердили 8 840 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. Как сообщает Оперштаб, в 1 187 случаях заболевание проходило бессимптомно.
На Москву пришлось 2 502 случая, на Санкт-Петербург – 694, на Московскую область – 609, на Ростовскую область – 238, на Нижегородскую область – 194, на Самарскую область – 191, на Воронежскую область – 168, на Иркутскую область – 149, на Саратовскую область – 135, на Красноярский край – 117, на Свердловскую область – 114, на Челябинскую область – 111, на Волгоградскую область – 107, на Пермский край – 103, на Ставропольский край – 102.
Всего в России зарегистрирован 4 744 961 случай коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе – 0%, Республике Тыва – 0,01%, Республике Алтай, Еврейской автономной области – 0,02%.
За последние сутки подтверждено 398 смертей от коронавируса, за весь период пандемии по России умер 107 501 человек. За 24 часа выписаны 9 407 человек, за весь период – 4 371 214.
Ранее в четырех столичных торговых центрах, расположенных на вылетных магистралях, начали работу выездные бригады вакцинации от COVID-19.
Также в настоящее время в столице действуют 100 пунктов вакцинации, открытых на базе городских поликлиник. Вакцинацию можно пройти без записи и в популярных общественных местах, где работают выездные бригады медиков. С графиком их работы можно ознакомиться на портале mos.ru.
Эксперт предположил, когда в России ждать следующую волну коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: