Пункты вакцинации от COVID-19 заработали в ТЦ на выездах из Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работу в четырех столичных торговых центрах, расположенных на выездах из города. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Впереди майские праздники, в эти дни многие традиционно выезжают на дачу, по пути заезжая в торговые центры на выездах из города. В четырех таких центрах сегодня начали работу выездные бригады вакцинации от коронавируса. В течение недели часто может не хватать времени для посещения пункта вакцинации. Торговые центры, в которых теперь можно сделать прививку, расположены на ключевых вылетных магистралях, ведущих к точкам концентраций дачных товариществ", – сказала Ракова.
Она отметила, что еще большее количество москвичей теперь сможет сделать прививку в удобных условиях, заехав в торговый центр за продуктами или садоводческими товарами по пути на дачу.
Так, с 23 апреля привиться от коронавируса можно в ТЦ "Садовод" на улице Верхние Поля (14-й километр МКАД), гипермаркете "Глобус" в поселении Сосенском в Коммунарке (улица Александры Монаховой, дом 61, строение 1), ТРЦ "МЕГА Теплый Стан" на 21-м километре Калужского шоссе и в "Леруа Мерлен" в Одинцовском районе (село Юдино, дом 55Д).
"Это первые торговые центры, в которых мы открыли возможность вакцинации для людей, предпочитающих проводить выходные за городом. В перспективе ближайших одной – двух недель их количество будет увеличено", – заявила вице-мэр.
Также в настоящее время в столице действуют 100 пунктов вакцинации, открытых на базе городских поликлиник. Вакцинацию можно пройти без записи и в популярных общественных местах, где работают выездные бригады медиков. С графиком их работы можно ознакомиться на портале mos.ru.
19 апреля Центр имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций сообщили, что данные о вакцинации 3,8 миллиона россиян свидетельствуют о том, что "Спутник V" эффективен на 97,6%. Этот показатель выше, чем опубликованный ранее в медицинском журнале The Lancet, – 91,6%.
Сделать прививку от COVID-19 теперь можно и в ЦУМе
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