Врач оценил вероятность повторного заражения COVID-19

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В России все чаще встречаются случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией, однако не нужно при первых симптомах полагать что это COVID-19, это может быть грипп и другие заболевания, рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik.

"Для этого есть тест-система на грипп и есть ПЦР-тест на коронавирус. Когда станет понятно, о какой инфекции идет речь, тогда станет понятно, как его грамотно лечить, чтобы спасти жизнь", – пояснил иммунолог.

По его словам, если ПЦР-тест оказался положительным, то это все равно не значит, что человек, переболевший коронавирусом, снова заразился. Жемчугов подчеркнул, что это может быть продленная форма первого заражения.

Чтобы понять, повторное это заболевание или персистирование, то есть длительное существование в организме первого вируса, нужно сравнить два вируса генетически, пояснил врач.

Жемчугов подчеркнул, что, если вирусы одинаковы, то речь идет о пролонгированном заболевании, а если различны, то это говорит о повторном заражении.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали первый экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса.

Для теста, построенного на методе иммунохроматографического анализа, нужна капля крови. Результат с достоверностью 96% определится через 15 минут. Отмечается, что реагенты теста отвалидированы под вакцины, в первую очередь – "Спутник V".

