Путин заявил, что российская вакцина эффективна против всех штаммов коронавируса

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Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса эффективно действует против всех известных разновидностей инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Она (российская вакцина. – Прим. ред.) эффективна, насколько я понял из разговоров со специалистами, против всех известных до сих пор вариантов этого вируса", – сказал президент России в ходе встречи с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Дмитриев, в свою очередь, подтвердил это, отметив, что такой эффект достигается благодаря двухфазной системе с двумя различными уколами. По его словам, это делает российский препарат одним из лучших в мире.

"Благодаря тому, что используется два различных укола, мы считаем, что она лучше, чем другие вакцины, по отношению ко всем мутациям. Это доказано по поводу "британской" мутации, очень большого количества других мутаций. Поэтому мы считаем, что, действительно, у нас одна из самых сильных в мире вакцин, в том числе против мутаций", – отметил глава РФПИ.

Путин добавил, что российские тест-системы также без проблем справляются с диагностикой практически всех мутаций коронавируса.

"Да, это очень важно, потому что мутации – это большой вызов для человечества. Но Россия здесь тоже находится впереди многих – и с точки зрения тестирования, и с точки зрения вакцин", – подчеркнул Дмитриев.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавирусной инфекции являются надежными и безопасными. По словам российского лидера, ни один иностранный препарат не демонстрирует такой степени защиты.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января.

В основном россиян прививают первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V", разработанной в Центре имени Гамалеи Минздрава России. Также в России зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН.