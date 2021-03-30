Путин заявил, что ситуация с COVID-19 в России лучше, чем в других странах

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России лучше, чем в других странах. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента РФ, ситуация с COVID-19 может способствовать путешествиям внутри страны.

"У нас в народе говорят: лучше один раз увидеть, чем десять или сто раз услышать, поэтому это само собой разумеется", – сказал Владимир Путин.

Как отметил лидер РФ, комментируя доклад главы Ростуризма Зарины Догузовой, ситуация в России с учетом эпидемиологических ограничений лучше, чем в странах, куда ездят отдыхать соотечественники.

Напомним, Догузова сообщила, что развитие отрасли гостеприимства и туризма позволяет открывать жителям многонациональной России разные уголки страны.

Российский президент вакцинировался 23 марта. Владимиру Путину сделали первый укол двухфазной отечественной вакцины против COVID-19, второй произведут через три недели.

Ранее эксперты рассказали, какие ограничения из-за коронавируса введены в регионах. В Бурятии без справки об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 придется соблюдать двухнедельный карантин.