Эксперты рассказали, какие ограничения из-за коронавируса введены в регионах

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В российских регионах в настоящее время действуют различные ограничения из-за коронавирусной инфекции. В большинстве субъектов нет строгих запретов для туристов, однако в ряде мест есть нюансы, на которые нужно обратить внимание, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Туту.ру".
Как уточняется, большинство ограничений действует для приезжающих по работе. В Бурятии без справки об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 придется соблюдать двухнедельный карантин. Результаты анализа потребуют от командировочных в Калининградской области и в Карелии.
Двухнедельный карантин придется соблюдать приехавшим из-за границы в Севастополь и Пермский край. Аналогичные требования действуют в Архангельской области, Мордовии и Камчатском крае. Отправиться на самоизоляцию придется и тем, кто прибыл по работе в Башкирию и Якутию.
Справку с результатами ПЦР-теста могут попросить предоставить тех, кто приезжает в Липецкую, Мурманскую, Ивановскую, Пензенскую, Смоленскую области, Ненецкий автономный округ, Чечню, Магадан. Справка понадобится прибывающим из-за рубежа в Нижегородскую область и Карачаево-Черкесию, а в Оренбургской документ об отсутствии COVID-19 попросят предъявить путешественников из Казахстана.
14-дневный карантин нужно соблюдать тем, кто приезжает из-за рубежа в Амурскую, Новосибирскую области, Калмыкию, Удмуртию, на Алтай. В Нижегородской области и НАО карантин ожидает тех, кто не сдал ПЦР-тест, а в Норильске – всех приехавших из других регионов.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович посоветовала гражданам, которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции, воздержаться от весенних путешествий. По ее словам, на сегодняшний день путешествие является самым большим риском, которому человек может сам себя подвергнуть.
До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала гражданам провести майские праздники на территории своей страны. В то же время она подчеркнула, что шансы на открытие границ с теми странами, куда россияне не могут попасть сегодня, не сокращаются.
Также в Роспотребнадзоре заявляли, что в России пока не будут отменять масочный режим. Несмотря на снижение заболеваемости, в некоторых регионах страны есть риски из-за возвращающихся из-за рубежа, отмечали специалисты. Кроме того, под угрозой население старшего возраста, для которого постепенно отменяют режим самоизоляции.
Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется
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