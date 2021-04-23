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Общество

13:12

Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России может осложниться

медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России может осложниться. По ее словам, в стране наблюдается соответствующая тенденция.

"Эпидпроцесс по новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации на сегодняшний день остается стабильным... Мы в течение ряда недель видим замедление темпа в снижении, если в марте было минус 13% в неделю, то сейчас это меньше 1% за последние три недели. Мы практически стоим. В ряде субъектов мы остановились окончательно, и есть тенденция, которая говорит о том, что ситуация может осложниться", – сообщила Попова.

В России за последние сутки подтвердили 8 840 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. В 1 187 случаях заболевание проходило бессимптомно. Всего в стране зарегистрирован 4 744 961 случай коронавирусной инфекции.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что всплески коронавируса в России могут происходить через каждые три месяца. Он добавил, что заметить подобную тенденцию возможно, если изучить графики заболеваемости с начала пандемии.

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