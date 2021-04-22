Мясников предсказал новую волну COVID-19 в России

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Всплески коронавируса в России могут происходить через каждые три месяца. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Будет идти вверх. Три месяца вверх, затем три месяца вниз. Считаем, всплеск будет апрель, май и июнь. Затем снижение в июле, августе и сентябре. Соответственно, в октябре и ноябре опять пойдет вверх, попомните мои слова", – сказал медик.

Он добавил, что заметить подобную тенденцию возможно, если изучить графики заболеваемости с начала пандемии. При этом ни разу не было абсолютного падения, что, вероятно, связано с количеством проводимых тестирований, подчеркнул Мясников.

По его словам, защитить от инфекции поможет вакцинация.

"Десятки миллионов по миру привиты, никто из них не умер от коронавируса. Если и заболевают, то у них легкое течение болезни", – заключил телеведущий.

Ранее Мясников предрек России "двадцать пятую волну" коронавируса. По его мнению, инфекция никуда не исчезнет, а заболевание перейдет в разряд сезонных.