Ученые объяснили, почему COVID-19 быстро размножается в организме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Исследователи открыли уникальный молекулярный механизм, который используют для размножения в инфицированных клетках вирусы SARS-CoV и SARS-CoV-2 и не используют другие коронавирусы. Об этом сообщили в журнале EMBO Journal.
Уточняется, что коронавирусы, которые вызывают безобидную простуду у людей, открыли свыше 50 лет назад, но SARS-CoV, появившийся в 2002 году, стал первым коронавирусом, провоцирующим пневмонию. Кроме того, вирус SARS-CoV-2 оказался более агрессивным. Сравнив геномы РНК простых коронавирусов человека и вирусов семейства SARS, специалисты нашли в геноме последних особую область, которую они назвали "уникальным доменом SARS" (SUD).
Также вирусологи из немецких университетов Любека и Людвига-Максимилиана в Мюнхене вместе с экспертами из Китая и Швейцарии выяснили, что именно эта область генома и ее белковые продукты ответственны за необычайную патогенность вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.
Помимо этого, ученые установили, что в инфицированных клетках белки SUD взаимодействуют с человеческим белком Paip-1, образуя комплекс, который потом принимает участие в синтезе вирусных белков. Вместе с Paip-1 и другими белками в клетках человека, SUD связывается с рибосомами – молекулярными машинами, отвечающими за синтез белка в клетках, что может привести к усилению продукции всех видов белков, как белков клетки-хозяина, так и белков вируса.
Ранее британские и швейцарские биологи провели исследования на мышах и выяснили, каким образом коронавирус проникает в мозг и какие именно поражения он вызывает.
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