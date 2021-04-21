Ученые выяснили, как коронавирус поражает мозг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Британские и швейцарские биологи провели исследования на мышах и выяснили, каким образом коронавирус проникает в мозг и какие именно поражения он вызывает. Результаты работы опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.
Полученная информация объясняет "мозговой туман" и различные неврологические осложнения у переболевших COVID-19.
Уточняется, что коронавирусная инфекция, изначально определенная как тяжелый острый респираторный синдром, поражает многие органы в организме человека – почки, сердце, легкие и мозг. Многие во время болезни и после выздоровления замечают проблемы с памятью, когнитивные нарушения, бессонницу, тревожность, а также "мозговой туман", который представляет собой сонливость, апатию, снижение реакции, повышенную утомляемость.
У пациентов старшего возраста также обостряются болезни Альцгеймера и Паркинсона и другие проявления деменции.
При этом механизм того, как именно вирус поражает мозг, до недавнего времени был плохо изучен.
В ходе исследования ученые из Цюрихского и Ливерпульского университетов инфицировали мышей различными дозами SARS-CoV-2. Выяснилось, что через семь дней вирус проник в мозг через обонятельную луковицу. Поражающие клетки распространились в обонятельном эпителии и нейронах обонятельной луковицы, а также в имеющих с ней связи отделах мозга и лобных областях.
"При легкой форме COVID-19 может возникнуть инфекция мозга через обонятельную луковицу и другие нейрогенные пути. Тогда это приведет к нейронной инфекции и легкой воспалительной реакции. Возможно, именно этот сценарий объясняет потерю вкуса и запаха, а также сильные головные боли, которые наблюдаются у пациентов с легкими формами заболевания", – отметили авторы.
Многие неврологические симптомы коронавируса ученые объяснили тем, что передняя часть мозга отвечает за память, внимание и исполнительные функции.
Также биологи определили, что вирус сначала инфицирует нейроны, но не убивает их. Он вызывает апоптоз клеток микроглии и иммунных клеток.
"Этот результат согласуется с недавними открытиями органоидов человеческого мозга, инфицированных SARS-CoV-2, которые предоставили доказательства того, что инфицированные нейроны не умирают, но могут способствовать гибели соседних неинфицированных клеток", – объяснили исследователи.
Они заключили, что высокая доза коронавируса вызывает тяжелые последствия для мозга, хоть и не убивает нейроны напрямую.
Ранее ученые-биологи обнаружили способ попадания коронавируса COVID-19 в человеческий мозг. Группа специалистов из США и Польши под руководством профессора Невадского университета в Рино Кристофера фон Бартхельда выяснили, что каналом может выступать терминальный нерв – пучок нейронов черепа, соединенный с мозгом.
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