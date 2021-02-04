Иммунолог оценил возможность поражения слуха и зрения при COVID-19

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Повреждения зрения и слуха могут явиться осложнениями при заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью ТАСС.

По словам специалиста, коронавирус поражает наиболее слабые системы и органы организма человека.

"То ли это будут легкие, то ли это будет мозг, то ли это будут почки – это зависит уже не только от вируса, а от каждого конкретного человека", – заявил Жемчугов.

Он пояснил, что на слабость конкретных органов влияют предыдущие заболевания человека, а также самочувствие в момент инфицирования.

"Мы уже знаем, что может наступать глухота или слух страдает – появляются ложные звуки", – подчеркнул иммунолог.

По заявлению медика, в некоторых случаях коронавирус вызывает потерю обоняния и вкуса, а также ухудшение зрения.

Ранее СМИ сообщили о первом случае слепоты из-за COVID-19. Жемчугов подчеркнул, что точную причину потери зрения указанным пациентом еще предстоит установить. При этом он выразил мнение, что подобное осложнение у заболевшего могло возникнуть из-за имевшейся травмы глаза или повреждения близлежащих сосудов.

"Нельзя сказать, что такие осложнения на глаза после коронавируса будут у всех пациентов", – подчеркнул специалист.

Кроме того, COVID-19 способен вызвать парестезию – нарушение чувствительности. В этом случае у человека могут появиться ощущения покалывания и жжения. У некоторых пациентов с COVID-19 наблюдались рубцы в легких. Частыми осложнениями также становились проблемы с сердечно-сосудистой системой и транспортировкой кислорода.

"Необходимо заниматься реабилитацией, чтобы человек не стал инвалидом", – заключил иммунолог.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили вероятность полной потери зрения после коронавируса. По мнению эпидемиолога Натальи Пшеничной, слепота в данный момент не считается прямым последствием заболевания.