Вирусолог оценил эффективность нового препарата против COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 оценил эффективность препарата "Тапсигаргин" в борьбе с коронавирусом.

Ранее специалисты из Великобритании и Китая провели исследование, по результатам которого наиболее действенным средством против коронавируса SARS-CoV-2 стал противовирусный препарат широкого спектра действия "Тапсигаргин". До этого средство показало себя положительно в борьбе против трех основных типов респираторных вирусов человека: "простудных" коронавирусов, респираторно-синцитиального вируса и вируса гриппа А.

"Это природное вещество, выделяемое из некоторых ядовитых растений. Если захотеть, можно наладить его производство, но пока об этом рано говорить. Потому что пока по его эффективности в борьбе с COVID-19 учеными получены очень предварительные результаты", – рассказал Скулачев.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова У препаратов такого типа есть огромное преимущество по сравнению с другими противовирусными средствами. Целью этого вещества является не вирус как таковой, а клетка. И он действует так, что никакая мутация организму будет не страшна.

По словам Скулачева, препарат способен вызвать в клетке стресс, на фоне которого она активирует собственную противовирусную защиту и выключает определенные процессы, которые необходимы вирусу для выживания. Именно за счет этого "Тапсигаргин" способен противостоять мутациям, говорит вирусолог.

Собеседник Москвы 24 отметил, что пока британские и китайские ученые провели исследования только на мышах и не с коронавирусом, а с вирусом гриппа. Однако если в дальнейшем испытания покажут ту же эффективность, что и сейчас, то в перспективе их открытие может стать серьезным шагом в борьбе с инфекциями.

"Этот препарат может действовать не только против вируса гриппа или нового коронавируса, а целого набора респираторных заболеваний. На данный момент это очень многообещающе, но, к сожалению, из таких проектов в итоге один из десяти превращается в лекарство. Это связано с тем, что наш организм сильно отличается от организма мыши, поэтому его нужно проверять на других животных и затем – на человеке", – рассуждает Скулачев.

По мнению эксперта, в данном случае шансы на то, что "Тапсигаргин" в итоге станет лекарством от COVID-19, достаточно высоки. Помимо испытаний, ученым предстоит подобрать способ введения и дозировку таким образом, чтобы препарат не стал токсичным для организма и при этом действовал против вируса. Именно с этим Скулачев связывает главные риски проекта.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Если сохранится экстренный режим разработки противовирусных препаратов, который сейчас существует во многих странах, найдется финансирование, то на клинические исследования авторы могут выйти в конце 2021 года. Вполне возможно, в начале – середине 2022 года мы будем читать статьи уже о первом клиническом применении.

В случае с "Тапсигаргином" речь идет не о создании, а о перепрофилировании действующего препарата под новые задачи, сказал Скулачев. По его словам, это гораздо проще, чем создавать новое вещество с нуля, поскольку существенно сокращает сроки работы. Скулачев добавил, что, скорее всего, если препарат появится на рынке, то не станет дорогим. Его стоимость, возможно, будет сопоставима с ценой антибиотиков, резюмировал эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о мошенниках, наживающихся на "лекарствах" от COVID-19. В ведомстве подчеркнули, что с теми, кто пытается продать "волшебный прибор" или "чудо-таблетку" лучше вообще не вступать в контакт. Россиянам также напомнили, что только врач назначает какие бы то ни было лекарства.