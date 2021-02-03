Вирусолог оценил эффективность нового препарата против COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 оценил эффективность препарата "Тапсигаргин" в борьбе с коронавирусом.
Ранее специалисты из Великобритании и Китая провели исследование, по результатам которого наиболее действенным средством против коронавируса SARS-CoV-2 стал противовирусный препарат широкого спектра действия "Тапсигаргин". До этого средство показало себя положительно в борьбе против трех основных типов респираторных вирусов человека: "простудных" коронавирусов, респираторно-синцитиального вируса и вируса гриппа А.
"Это природное вещество, выделяемое из некоторых ядовитых растений. Если захотеть, можно наладить его производство, но пока об этом рано говорить. Потому что пока по его эффективности в борьбе с COVID-19 учеными получены очень предварительные результаты", – рассказал Скулачев.
По словам Скулачева, препарат способен вызвать в клетке стресс, на фоне которого она активирует собственную противовирусную защиту и выключает определенные процессы, которые необходимы вирусу для выживания. Именно за счет этого "Тапсигаргин" способен противостоять мутациям, говорит вирусолог.
Собеседник Москвы 24 отметил, что пока британские и китайские ученые провели исследования только на мышах и не с коронавирусом, а с вирусом гриппа. Однако если в дальнейшем испытания покажут ту же эффективность, что и сейчас, то в перспективе их открытие может стать серьезным шагом в борьбе с инфекциями.
"Этот препарат может действовать не только против вируса гриппа или нового коронавируса, а целого набора респираторных заболеваний. На данный момент это очень многообещающе, но, к сожалению, из таких проектов в итоге один из десяти превращается в лекарство. Это связано с тем, что наш организм сильно отличается от организма мыши, поэтому его нужно проверять на других животных и затем – на человеке", – рассуждает Скулачев.
По мнению эксперта, в данном случае шансы на то, что "Тапсигаргин" в итоге станет лекарством от COVID-19, достаточно высоки. Помимо испытаний, ученым предстоит подобрать способ введения и дозировку таким образом, чтобы препарат не стал токсичным для организма и при этом действовал против вируса. Именно с этим Скулачев связывает главные риски проекта.
В случае с "Тапсигаргином" речь идет не о создании, а о перепрофилировании действующего препарата под новые задачи, сказал Скулачев. По его словам, это гораздо проще, чем создавать новое вещество с нуля, поскольку существенно сокращает сроки работы. Скулачев добавил, что, скорее всего, если препарат появится на рынке, то не станет дорогим. Его стоимость, возможно, будет сопоставима с ценой антибиотиков, резюмировал эксперт.
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о мошенниках, наживающихся на "лекарствах" от COVID-19. В ведомстве подчеркнули, что с теми, кто пытается продать "волшебный прибор" или "чудо-таблетку" лучше вообще не вступать в контакт. Россиянам также напомнили, что только врач назначает какие бы то ни было лекарства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: