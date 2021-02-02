Офтальмолог оценил вероятность потери зрения у переболевших COVID-19

Ученые из Великобритании сообщили о новом тяжелом осложнение при COVID-19. Медики обнаружили, что у заразившегося пациента развилась стойкая корковая слепота. Разбираемся, чем характеризуется этот недуг и может ли он стать массовым среди больных коронавирусом.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Поражение головы

Корковая слепота представляет собой полное отсутствие зрения, которое обусловлено поражением затылочных долей головного мозга. И хотя человек ничего не видит, его зрачки продолжают реагировать на свет. Такое нарушение зрения имеет неврологическую природу.

Эту патологию группа британских исследователей из Королевской больницы в Дерби под руководством Мохамеда Эльхассана описала на примере 54-летнего пациента с коронавирусом, который попал в больницу с тяжелой пневмонией и синдромом задней обратимой энцефалопатии (PRES). Второе осложнение, как считают авторы исследования, и могло вызвать корковую слепоту.

Из-за ухудшающегося состояния врачи во время лечения подключали пациента к аппарату ИВЛ и давали антибиотики широкого спектра действия, так как был риск развития сепсиса. На 21-й день томография головного мозга указала на вероятность PRES. Обычно такой синдром связан с нарушением мозгового кровотока из-за повышенного давления. Однако на протяжении всего пребывания в больнице артериальное давление у мужчины было в норме.

По мнению ученых, в описанном случае основной причиной PRES могло быть не высокое давление, а сепсис, спровоцированный проникновением вируса прямо в мозг.

Несмотря на серьезные осложнения на фоне коронавируса, пациент все же пошел на поправку. Однако неврологическое обследование выявило у него полную корковую слепоту вкупе с синдромом Антона – состоянием, когда человек отрицает потерю зрения. В дальнейшем мужчина смог снова распознавать формы и цвета, но видеть полноценно он больше не способен.

На сегодняшний день известно, что коронавирус провоцирует и другие неврологические осложнения. Среди них головокружение, менингит, головная боль, энцефалит, нарушения обоняния и вкуса. Ученые считают, что причиной тому прямое проникновение вируса в мозг и воспаление в нейронных сетях.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Массовая слепота возможна?

Доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков в разговоре с Москвой 24 отметил, что в его практике пациенты с корковой слепотой после коронавируса не встречались.





Вячеслав Куренков доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Мы уважаем всевозможные исследования наших коллег, в том числе и из Великобритании и других стран. Но, несмотря на их заявления, ни одного случая подобного осложнения мы не встречали.

"У нас проходит достаточное количество пациентов, которые перенесли ковид в течение 2020 года. Тем не менее мы не выявили подобных тяжелых осложнений, тем более корковой слепоты", – подчеркнул Куренков.

Корковая слепота редко встречается даже в повседневной жизни, говорит специалист. Вероятно, при COVID-19 ее могут фиксировать в очень маленьком проценте случаев от всех глазных осложнений в мире, так как коронавирус действительно способен поражать нервные клетки. Другие осложнения не вызывают стойкого снижения зрения у пациентов, добавил собеседник Москвы 24.

По его словам, если корковая слепота все же встречается, восстановление зрения зависит от степени поражения сосудов и центральной нервной системы. Чем оно сильнее, тем выше вероятность слепоты.

"На мой взгляд, британские исследователи выявили единичный случай развития коркового заболевания у пациента с COVID-19. Надеюсь, мы не встретим массовых примеров, не хотелось бы, чтобы люди, кроме поражения дыхательной системы, имели еще и пораженное зрение", – сказал Куренков.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев сказал Москве 24, что в исследовании британских ученых речь идет об очень тяжелом пациенте. В таких случаях COVID-19 часто не проходит для переболевшего бесследно.

"Одно из последствий сепсиса – нарушение работы многих, если не всех органов. Это абсолютно критическое состояние, и то, что пациента удалось из него вытащить, большая доблесть врачей. Но такое состояние не прошло бесследно, у него развилось некое поражение мозга, чем-то похожее на инсульт", – объясняет Скулачев.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ, вирусолог К сожалению, тяжелых случаев за пандемию было уже очень много, их 5–10% от всех переболевших. Это миллионы человек. Но раз такое тяжелое последствие, как корковая слепота, зафиксировали впервые, то это говорит о том, что вряд ли данное осложнение станет массовым.

Корковая слепота, которую приводят в своей статье британские исследователи, развивалась примерно по тому же сценарию, что и другие осложнения при коронавирусе, подчеркнул Скулачев. Это происходит из-за системного воспалительного ответа на инфекцию, когда иммунная система организма начинает убивать сама себя, что может привести к инвалидности и даже смерти.

Врачи и ученые пытаются разработать методики, чтобы бороться с системным воспалительным ответом. Некоторые подходы к этому есть, но пока еще не удалось наладить их эффективность на 100%, отметил вирусолог. Со временем количество случаев, когда системный воспалительный ответ приводит к тяжелым последствиям, сократится, врачи все лучше учатся держать этот процесс под контролем, резюмировал Скулачев.