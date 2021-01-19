В МГУ рассказали об испытании прототипа лекарства от тяжелой формы COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В МГУ разрабатывается прототип лекарства, которое способно предотвратить тяжелую форму COVID-19. Об этом Москве 24 рассказал ведущий научный сотрудник университета, вирусолог Максим Скулачев.
Ранее ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выявили признак, который указывает на высокий риск развития осложнений и смерти у пациентов с коронавирусом. Авторы исследования взяли плазму крови у 97 человек с подтвержденным COVID-19 для обнаружения свободно циркулирующей митохондриальной ДНК (мтДНК). Это индикатор гибели клеток из-за развития вируса. Выяснилось, что у зараженных с осложнениями или высоким риском смертности этот показатель резко увеличился.
По словам Скулачева, самая главная опасность коронавируса – не в самом вирусе. В тяжелом случае COVID-19 организм убивает себя сам, а вирус лишь служит для этого спусковым крючком, объясняет он.
"Мы утверждаем, что ключевую роль в развитии этой смертельной реакции играют митохондрии. И мы считаем, что именно они являются спусковым крючком для страшных последствий. Американские ученые обнаружили в крови пациентов с тяжелой формой коронавируса именно обломки митохондрий. То есть они страдают первыми, и именно их нужно защищать, чтобы предотвратить тяжелое развитие COVID-19", – подчеркнул Скулачев.
По словам Скулачева, возможно, тестируемое в МГУ лекарство нужно будет давать тем пациентам, у которых обнаружен повышенный уровень мтДНК американским тестом.
В России с 18 января стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Жители страны могут бесплатно привиться зарегистрированной вакциной "Спутник V". Поручение перейти от масштабной вакцинации, которая началась 10 декабря 2020 года, к массовой, дал Владимир Путин.
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