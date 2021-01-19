Американские ученые назвали признак скорой смерти у пациентов с COVID-19

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Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе определили признак, указывающий на высокий риск развития осложнений и смерти у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Известно, что в исследовании приняли участие 97 человек с коронавирусной инфекцией. У пациентов взяли плазму крови для выявления свободно циркулирующей митохондриальной ДНК (мтДНК), которая является индикатором гибели клеток из-за развития вируса.

Специалистам удалось установить, что степень мтДНК резко увеличивалась у пациентов с осложнениями и высоким риском смертности.

По мнению ученых, повышенный уровень митохондриальной ДНК не зависит от возраста, пола или хронических заболеваний пациента. При этом мтДНК у пациентов с тяжелой дисфункцией легких была превышена в 10 раз.

Увеличение количества мтДНК повышало риск интубации в 6 раз, интенсивной терапии – в 3 раза, смерти – в 2 раза, утверждается в исследовании.

Ученые заявили, что тест на мтДНК передает состояние пациентов лучше, чем другие анализы. Кроме того, он характеризуется легкостью и быстротой.

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За последние сутки в России выявили 22 857 новых случаев коронавируса. При этом на Москву пришлось 3 679 случаев.