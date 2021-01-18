ВОЗ заявила об угрозе 100 тысяч смертей в неделю от коронавируса

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Эксперт Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан предупредил об угрозе 100 тысяч смертей в неделю от коронавируса, пишет Reuters.

Он отметил, что в разных регионах эпидемиологическая ситуация сейчас отличается.

"Более 47% смертей суммарно дают Северная и Южная Америка. Их число продолжает увеличиваться. В Европе замечена стабилизация смертности", – сказал он.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что мир столкнулся с риском неравного доступа к вакцине от COVID-19.