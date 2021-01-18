В ВОЗ заявили, что мир находится на грани "морального провала"

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что мир столкнулся с риском неравного доступа к вакцине от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, за последние несколько недель вопрос передачи препаратов бедным странам обсуждался неоднократно. В данный момент ситуация такова, что более 39 миллионов доз вакцины размещены в не менее чем 49 странах с высокими доходами.

В это же время одна из стран с наименьшими доходами получила всего 25 доз препарата.

"Мир находится на грани катастрофического морального кризиса", – заявил Гебрейесус.

Глава ВОЗ призвал совместно бороться с пандемией коронавируса и максимально покрыть страны мира программами вакцинации для работников здравоохранения и пожилых людей.

Два дня назад фармакологическая компания Uniao Quimica из Бразилии запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Она может быть доступна в стране в первом квартале нынешнего года.

