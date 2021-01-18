Алжир ожидает поставки 500 тыс доз вакцины "Спутник V" в течение января

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Власти Алжира ожидают поставки 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом рассказал официальный представитель комитета по отслеживанию коронавируса Джамаль Фурар, передает РИА Новости.
По словам чиновника, партия препарата "Спутник V" должна прийти в Алжир в течение января.
"Мы начнем вакцинацию населения сразу после получения первой партии вакцины", – сказал Фурар.
Он отметил, что в стране подготовлены около 8 тысяч медицинских пунктов для вакцинации. В дальнейшем их может стать еще больше. Фурар подчеркнул, что выбранные властями Алжира препараты для вакцинации безопасные и эффективные.
В результате прививочной кампании в стране планируется вакцинировать 60–70% населения и добиться коллективного иммунитета. При этом вводить лекарство детям не планируется.
Спикер добавил, что страна продолжает переговоры с производителями вакцин в КНР.
10 января стало известно, что Алжир первым зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
По актуальным данным, в стране зафиксировано 103 тысячи случаев COVID-19. Из них 2 836 случаев закончились летальным исходом.
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