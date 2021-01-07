В Германии озвучили условие для производства вакцины "Спутник V" в ЕС

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Германии озвучили условие для производства российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе. Об этом рассказала заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
5 января президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса. В частности, в беседе лидеров двух стран затрагивался вопрос перспективы совместного производства вакцин.
"Канцлер отметила, что двустороннее сотрудничество с целью расширения европейских производственных мощностей (для производства вакцин. – Прим. ред.) возможно", – подчеркнула Деммер.
Она отметила, что для производства на территории ЕС российский препарат должен получить допуск в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA). Более подробную информацию об этом Деммер посоветовала уточнить в самом агентстве.
Накануне в РФПИ анонсировали увеличение объемов производства вакцины "Спутника V". Сообщалось, что увеличение выпуска новых доз произойдет в феврале текущего года.
Ранее на Украине предложили начать сбор подписей за регистрацию вакцины "Спутник V". Об этом заявил руководитель молодежного крыла политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь" Артем Марчевский.
В Минздраве рассказали о результатах тестов и применения "Спутника V"
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