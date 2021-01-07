В Германии озвучили условие для производства вакцины "Спутник V" в ЕС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Германии озвучили условие для производства российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе. Об этом рассказала заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

5 января президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса. В частности, в беседе лидеров двух стран затрагивался вопрос перспективы совместного производства вакцин.

"Канцлер отметила, что двустороннее сотрудничество с целью расширения европейских производственных мощностей (для производства вакцин. – Прим. ред.) возможно", – подчеркнула Деммер.

Она отметила, что для производства на территории ЕС российский препарат должен получить допуск в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA). Более подробную информацию об этом Деммер посоветовала уточнить в самом агентстве.

Накануне в РФПИ анонсировали увеличение объемов производства вакцины "Спутника V". Сообщалось, что увеличение выпуска новых доз произойдет в феврале текущего года.

Ранее на Украине предложили начать сбор подписей за регистрацию вакцины "Спутник V". Об этом заявил руководитель молодежного крыла политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь" Артем Марчевский.