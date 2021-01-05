Путин и Меркель обсудили перспективы совместного производства вакцин от COVID-19

14:36
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин", – уточняется в сообщении.
В дальнейшем эта тема будет рассматриваться между министерствами здравоохранения Германии и РФ. Кроме того, к экспертизе планируется привлекать и другие профильные ведомства.
В ходе телефонного разговора Путин и Меркель также обсудили урегулирование внутриукраинского конфликта. В частности, лидеры стран затронули тему соблюдения и реализации минских договоренностей.
Президент России и канцлер ФРГ также поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.
Накануне Владимир Путин утвердил порядок действий в случае заноса опасных инфекций в РФ. Согласно документу, единый порядок действий для всех структур должен быть разработан в трехмесячный срок.
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