Путин и Меркель обсудили перспективы совместного производства вакцин от COVID-19

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Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин", – уточняется в сообщении.

В дальнейшем эта тема будет рассматриваться между министерствами здравоохранения Германии и РФ. Кроме того, к экспертизе планируется привлекать и другие профильные ведомства.

В ходе телефонного разговора Путин и Меркель также обсудили урегулирование внутриукраинского конфликта. В частности, лидеры стран затронули тему соблюдения и реализации минских договоренностей.

Президент России и канцлер ФРГ также поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.

Накануне Владимир Путин утвердил порядок действий в случае заноса опасных инфекций в РФ. Согласно документу, единый порядок действий для всех структур должен быть разработан в трехмесячный срок.

