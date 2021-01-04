В ЮАР экстренно проверяют эффективность вакцин против нового штамма коронавируса

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В ЮАР ученые в экстренном порядке проверяют эффективность созданных вакцин против нового штамма коронавируса. Об этом сообщил эксперт, занимающийся геномными исследованиями новой мутации, Ричард Лесселз.

"Для нас этот вопрос сейчас является самым срочным. Мы экстренно проводим эксперименты в лаборатории, чтобы протестировать этого варианта на кровь людей с антителами и на кровь людей, которым были сделаны вакцины", – рассказал он.

По словам ученого, надежность вакцины против нового штамма помогут определить испытания, которые называются нейтрализующими анализами.

Ранее сообщалось, что "британский" тип коронавируса был выявлен у шести человек, вернувшихся в Индию из Великобритании. Прибывших поместили в одиночные комнаты в определенных медицинских учреждениях. Их близкие также были помещены на карантин.

До этого первый случай "британского" штамма коронавируса выявили в финском районе Кюменлааксо, который находится на границе с российским Выборгом. Носитель инфекции прибыл туда из Великобритании на Рождество.

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса. Предположительно, его источником стала Юго-Восточная Англия.