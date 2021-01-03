Специалист рассказала об опасности нового штамма коронавируса

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Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани сообщила об опасности "британского" штамма коронавируса для детей, пишет RT.

Она отметила, что мутация более заразна для молодых людей до 19 лет.

"Это говорит о том, что у детей с данным типом коронавируса больше вероятность развития симптомов", – пояснила Гурдасани.

Она также добавила, что к большей заболеваемости может привести передача нового штамма от детей к взрослым.

Ранее сообщалось, что "британский" тип коронавируса был выявлен у шести человек, вернувшихся в Индию из Великобритании. Прибывших поместили в одиночные комнаты в определенных медицинских учреждениях. Их близкие также были помещены на карантин.

До этого первый случай "британского" штамма коронавируса выявили в финском районе Кюменлааксо, который находится на границе с российским Выборгом. Носитель инфекции прибыл туда из Великобритании на Рождество.

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса. Предположительно, его источником стала Юго-Восточная Англия.