Священник Береговой посоветовал бить острым концом яйца для победы в пасхальной битве

Фото: 123RF.com/ekaterinabyuksel

Многие православные люди помнят с детства традиционную игру по разбиванию яйца сотрапезника. Священник Владислав Береговой рассказал изданию "Абзац" способ победить.

"Маленький лайфхак: если хотите побеждать, то бить надо самым острым кончиком яйца и максимально плотно зажать его в руке. Необходимо максимально плотно удерживать яйцо, чтобы создавалось некоторое натяжение скорлупы", – рассказал священник, отмечая, что в этой игре нет ничего предосудительного.

Ранее диетолог-нутрициолог София Кованова рассказала, что не рекомендуется употреблять большое количество глазури и посыпки с кулича, ограничившись парой кусочков. Эксперт добавила, что не стоит переживать из-за одного съеденного кулича, но большое употребление верхушек в пищу пользы не принесет.