Диетолог Кованова предостерегла от частого поедания верхушек кулича из-за сахара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Посыпка и глазурь, которыми украшают верхушки куличей, состоят только из сахара, поэтому не рекомендуется употреблять их в большом количестве. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru.

Эксперт добавила, что не стоит переживать из-за одного съеденного кулича, но большое употребление глазури в пищу пользы не принесет. Она посоветовала есть не более 200 граммов десерта в день, это приблизительно один-два небольших кусочка.

В свою очередь, педиатр Ксения Налегач объяснила "Газете.ру", что кулич ребенку до 2–3 лет лучше не давать во избежание негативных последствий. Детям старшего возраста отрезать небольшие кусочки, как будто для дегустации. Врач отметила, что детский желудочно-кишечный тракт справляется с перевариванием сахара хуже, чем у взрослых.

Ранее преподаватель университета "Росбиотех" Ксения Кузнецова рассказала, как быстро портятся окрашенные на Пасху яйца. По ее словам, с той же скоростью, что и не окрашенные, если не повреждена скорлупа.

Вареные яйца относятся к скоропортящимся продуктам, напоминает эксперт. При комнатной температуре срок хранения не более 12–14 часов, если яйцо очищено – 6–8 часов.