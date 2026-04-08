08 апреля, 14:00

"Матрешку Москвы" украсили к празднику Светлой Пасхи

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Инновационную достопримечательность "Матрешка Москвы", расположенную в парке "Зарядье", украсили в преддверии Пасхи. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Праздничный сюжет будет доступен до 12 апреля включительно. В частности, горожане смогут оценить видеооткрытки с традиционными пасхальными мотивами на статичном цилиндре.

В свою очередь, на кинетической инсталляции, меняющей свою форму каждые 1–2 секунды, будут проецироваться кулич высотой 22 метра и яркое пасхальное яйцо.

Демонстрация нового сюжета запланирована ежедневно в 19:15, 20:15 и 21:15. При этом накануне Пасхи, 11-го числа, состоится дополнительный показ в 22:15.

Еще одни тематические украшения в честь Пасхи появились ранее на станции метро "Трубная". Специалисты Дептранса разместили под потолочным сводом 140 праздничных элементов, включая пасхальные яйца с узорами. Увидеть их можно до 13 апреля.

