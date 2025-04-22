Пасхальные мастер-классы проходят на фестивальных площадках по всей столице

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Пасхальные мастер-классы проходят по всей Москве на площадках фестиваля "Пасхальный дар", который работает до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Как отметила вице-мэр, для детей подготовлены порядка 1,5 тысячи мастер-классов, в ходе которых они смогут испечь куличи и кексы с глазурью, создать подарки близким и украшения для дома, а также написать праздничные стихи с помощью нейросети.

Эксперты проводят кулинарные занятия на нескольких площадках, в частности в районах Новокосино, Теплый Стан, Очаково-Матвеевское. В будние дни мастер-классы с приготовлением кексов с орехами, пирогов с картофелем и грибами стартуют с 16:00, а в выходные с 13:00 посетители могут приготовить курицу в квасе с пряным маслом и яблоками, постный морковный торт и многое другое.

Тем временем в научной студии Московского государственного технического университета имени Баумана в Вешняках 23 апреля в 18:00 пройдет занятие, посвященное основам 3D-печати. Участники смогут увидеть, как на специальном принтере создаются пасхальные фигурки.

Там же 26 и 27 апреля в 13:00 юные посетители смогут сконструировать кормушки для птиц. В 14:00 участники занятий познакомятся с возможностями искусственного интеллекта и применят его для создания мультфильмов.

В сквере рядом со станцией метро "Некрасовка" начал работу "Ботанический класс". Там 26 апреля в 18:00 здесь можно будет научиться сажать мелиссу, чабрец и мяту, а также узнать, как ухаживать за растениями.

Кроме того, на площадке в районе Куркино 25 апреля в 17:00 гости смогут нарисовать картину о Пасхе. 26 апреля в 15:00 они сделают своими руками праздничные открытки.

Также в арт-шале в районе Южное Медведково 26 апреля в 14:00 дети смогут задекорировать фарфоровую чашку и блюдце узорами в стиле XIX века, а в 16:00 на таком же занятии они украсят заварочный чайник.

Занятия, посвященные борецкой, шенкурской, гаютинской, глубоковской, гуслицкой и пермогорской росписям, проведут 26 и 27 апреля в 13:00 на Тверской площади.

Помимо этого, в "Школе рукоделия" в Гольянове 26 апреля в 13:00 и 16:00 эксперты проведут мастер-класс, в ходе которого гости сошьют мягкие подставки под кружки. В 14:00 и 17:00 посетителям покажут, как сплести корзинки из бумажной лозы.

Желающие создадут декор для дома в Северном Бутове 27 апреля в 13:00. В 14:00 там пройдет занятие по лепке из глины подставки для яиц.

Подробности обо всех мероприятиях гости могут узнать на странице фестиваля в туристическом сервисе Russpass.

Посетители площадки фестиваля на Цветном бульваре с 24 по 27 апреля смогут познакомиться с животными из городских приютов, оказать им помощь, а также забрать питомца домой в рамках акции "Четвероногий друг".

Кроме того, 25 апреля в храме иконы Божией Матери "Живоносный Источник" в Царицыне состоится мастер-класс по росписи двухметровой модели пасхального яйца. 26 апреля это же занятие пройдет в храме Живоначальной Троицы в Хорошеве.