Почти 600 бесплатных автобусов запустят в Москве на Красную горку

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Почти 600 бесплатных автобусов и электробусов будут ходить до 14 мемориальных комплексов на Красную горку в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

В первое воскресенье после Пасхи, 27 апреля, назначат специальные экспресс-маршруты Э, Э-1, Э-2 и Э-3. Вместе с ними ряд регулярных маршрутов будет ходить до мемориальных комплексов с 09:00 до 19:00.

"На остановках наземного транспорта и на станциях метро уже разместили временную навигацию для удобства пассажиров. Также сориентироваться помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые дежурят в метро", – уточнил Ликсутов.

Кроме того, москвичи смогут найти необходимый маршрут до кладбища в специальном разделе на Едином транспортном портале.

Дептранс отметил, что в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в столице уделяется большое внимание улучшению социальной и коммунальной инфраструктуры, в частности расширению сети удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава.

В соответствии с нацпроектом в городе началось развитие Центрального транспортного узла, который станет единой системой с предсказуемым пригородным железнодорожным сообщением для более чем 30 миллионов жителей 11 российских регионов.

Вместе с тем бесплатные маршруты наземного транспорта будут работать на Радоницу, рассказал ранее Сергей Собянин. Они свяжут станции метро и Московские центральные диаметры (МЦД) с крупнейшими столичными кладбищами.