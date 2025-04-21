Расписание ряда электричек Большого кольца МЖД изменилось до 13 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание некоторых пригородных поездов Большого кольца Московской железной дороги (МЖД) изменится с 21 апреля до 13 мая. Причиной послужат работы по модернизации инфраструктуры, пишет пресс-служба столичной магистрали.

В частности, ремонтно-путевые мероприятия пройдут на двух участках: Сандарово – Детково и Бельково – Карабаново, уточнили в МЖД.

На перегоне Бельково – Карабаново, где в настоящее время ведется капитальный ремонт пути протяженностью 9,5 километра, будут назначены технологические окна. Они запланированы на 21–22, 24–25 апреля и продлятся по 24 часа.

Кроме того, поезда будут ходить по одному пути в реверсивном режиме. Из-за этого некоторые пригородные составы изменят время отправления и прибытия, а еще часть – временно выведут из расписания.

Вместе с тем на участке Сандарово – Детково работы будут проводиться в период с 05:00 28 апреля по 05:00 29 апреля, а также в те же часы 30 апреля – 1 мая, 5–6, 7–8 и 12–13 мая.

В связи с этим в расписание будут внесены изменения: у некоторых вагонов изменится время прибытия в конечный пункт, шесть электричек будут следовать по укороченным маршрутам, а еще три будут временно исключены из расписания.

МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к изменениям и рекомендует заранее ознакомиться с обновленной информацией.

Ранее горожан предупредили об изменении в расписании электричек на участке Бирюлево-Товарная – Домодедово Павелецкого направления МЖД 26–28 апреля из-за ремонтно-путевых работ. Поезда будут ходить в реверсивном режиме. Существенные изменения коснутся и аэроэкспрессов.

Помимо этого, движение электричек ОЖД и МЦД-3 поменяется 22, 23, 24, 28 и 29 апреля. Данные корректировки связаны с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры ОЖД.