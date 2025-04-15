Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД и МЦД-3 изменится

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) проследуют по измененному расписанию 22, 23, 24, 28, 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

В сообщении отмечается, что изменения в расписании связаны с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры ОЖД.

Часть пригородных поездов МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут отменены, а часть поездов на участке Тверь – Лихославль – Тверь отменят на всем маршруте следования.

Пассажиры могут ознакомиться с расписанием на информационных стендах станций АО "МТ ППК", на сайте компании в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что расписание некоторых пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 17 апреля. Данные меры приняты в связи с капремонтом первого главного пути на участке от станций Бекасово-1 до Латышской.

Некоторые составы проследуют по укороченному маршруту, а еще несколько электропоездов будут отменены.