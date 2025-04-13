Движение ограничат на участке Новохохловской улицы с 14 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта будет ограничено на участке Новохохловской улицы. Проехать там нельзя будет в период с 14 апреля по 9 июня, сообщила пресс-служба Дептрнаса Москвы.

Уточняется, что для движения будет недоступна одна полоса. Причиной для этого станет проведение инженерных работ.

Кроме того, на участке, где будут действовать ограничения, водители также временно не смогут припарковаться.

Вместе с тем 20, 27 и 29 апреля движение планируется перекрыть вблизи кладбищ в Москве. В эти даты с 06:00 до 16:00 проехать не удастся по некоторым улицам в ряде районов ВАО, ЮЗАО, ЮАО, САО, ЗАО, СЗАО, ТиНАО.