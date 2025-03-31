Около 50 проектов по изменению движения реализуют в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты ЦОДД подготовят около 50 проектов по изменению движения в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В 2025 году планируется обустроить 40 пешеходных переходов, изменить скоростной режим в переулках Красносельского района, организовать дополнительную полосу на Садовом кольце, а также сделать там четыре новых разворота.

Как напомнил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, в ЦОДД с 2017 года работает отдел дорожных кураторов. Ежегодно они реализуют более тысячи проектов.

"В Центральном округе в этом году в планах около 50 проектов: новые пешеходные переходы, островки безопасности, развороты на крупных магистралях и дополнительные полосы", – заключил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что на столичных перекрестках в 2025 году нанесут 32 "вафельницы". Это поможет разгрузить перекрестки и снизить риск их "запирания". Такая разметка уже нанесена почти на 350 столичных перекрестках.

Остановка на "вафельнице" более 5 секунд считается нарушением ПДД, поэтому в районе таких перекрестков работает система фотовидеофиксации.