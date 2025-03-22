Более 125 участков дорог отремонтируют в Подмосковье в этом году

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Более 125 участков дорог отремонтируют в границах подмосковных городов в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

Специалисты планируют отремонтировать 310 километров покрытия, которое ведет к важным объектам инфраструктуры, в том числе к медицинским, образовательным, культурным и спортивным учреждениям, подчеркнул глава ведомства Марат Сибатулин.

Министерство уточнило, что в Подольске планируется провести работы по обновлению девяти участков дорог. Среди них – Матросская улица, Маштакова улица и часть Домодедовского шоссе. Тем временем в Талдоме будет заменено покрытие на участке Юркинского шоссе, а также на улицах Советская, Кустарная, Крестьянская, Октябрьская и Красина.

Помимо этого, на улице Смирновская в Люберцах появится новое покрытие. Работы пройдут на улице Ленина в Красногорске и на улице 1-я Советская и проспекте Пацаева в Долгопрудном.

"Всего в ремонтном сезоне 2025 года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" планируется отремонтировать более 320 участков региональных дорог протяженностью порядка 840 километров", – добавили в ведомстве.

Между тем правительство Москвы ужесточило требования к качеству дорожного покрытия. Согласно новым правилам, допустимый коэффициент ровности покрытия будет зависеть от категории дорог: для новых он составит от 1,7 до 2,6 метра неровностей на один километр дороги, для эксплуатируемых – от 2,2 до 3,5 метра на каждый километр.