В Москве ужесточили требования к качеству дорог

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы ужесточило требования к качеству дорожного покрытия, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Повышенные требования касаются дорог, на проектирование которых еще не выдали техническое задание или не заключили инфраструктурный договор. Согласно им, допустимый коэффициент ровности покрытия будет зависеть от категории дорог: для новых он составит от 1,7 до 2,6 метра неровностей на 1 километр дороги, для эксплуатируемых – от 2,2 до 3,5 метра на каждый километр, уточнил глава департамента.

"Эти требования будут включать в технические задания, проектную документацию, контракты на строительно-монтажные работы, а также для внебюджетных объектов – в инфраструктурный договор, – что позволит контролировать их соблюдение", – рассказал Овчинский.

Как объяснил руководитель департамента, продольную ровность дорожного покрытия будут измерять по международной шкале IRI с использованием профилометров – специальных приборов для измерения неровностей. В некоторых случаях могут применять трехметровую рейку. Ужесточенные требования начнут действовать с апреля 2025 года.

Ранее в Москве стартовал сезонный ремонт автомобильных дорог. В рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду запланированы масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах, сообщал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Между тем специалисты планируют обновить 650 тысяч квадратных метров асфальта на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе на западе Москвы. Причина замены асфальта – износ верхнего слоя и колейности, которая может негативно повлиять на дорожную безопасность.