На Кутузовском проспекте и Можайском шоссе обновят 650 тыс "квадратов" асфальта

Фото: телеграм-канал " Городское хозяйство Москвы"

Специалисты обновят 650 тысяч квадратных метров асфальта на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе на западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.



"В общей сложности заменим 650 тысяч "квадратов" асфальта, в работах задействованы более 2,3 тысячи сотрудников дорожных служб и 1,8 тысячи единиц специализированной техники", – подчеркнул заммэра Петр Бирюков.

По его словам, причина замены асфальта состоит в износе верхнего слоя и колейности, которая способна негативно повлиять на дорожную безопасность.

Работы пройдут в несколько этапов. Сначала специалисты проведут фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, затем они уложат новый асфальт и нанесут дорожную разметку.

Работы проведут в ночное время, когда трафик транспорта ниже. При этом движение частично ограничат.

Между тем работы по строительству тоннеля стартовали на участке МСД, расположенном на пересечении с Бакинской улицей. Его протяженность составит 58 метров. Внутри появятся три полосы движения в одном направлении. В настоящее время проводятся буровые работы по строительству стен тоннеля.

