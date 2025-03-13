Сергей Собянин рассказал о строительстве тоннеля на участке МСД на юге Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Работы по строительству тоннеля стартовали на участке МСД, расположенном на пересечении с Бакинской улицей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Его протяженность, по словам мэра, составит 58 метров. Внутри появятся три полосы движения в одном направлении.

В настоящее время проводятся буровые работы по строительству стен тоннеля. Процесс выполняется открытым способом, с поэтапным ограничением дорожного движения. Собянин отметил, что такое решение было принято с целью минимизировать неудобства для автомобилистов.

"Новый тоннель – часть второго этапа строительства улично-дорожной сети на участке от улицы Каспийской до Павелецкого направления МЖД", – рассказал Собянин.

Здесь также будут возведены по две эстакады-съезда с Липецкой улицы на основной ход МСД в сторону Каширского шоссе и МКАД и еще с Каспийской улицы МСД в сторону МКАД и центра. Еще специалисты построят эстакаду-съезд с основного хода МСД со стороны МКАД на Каспийскую улицу.

В результате на южном направлении МСД появится новый маршрут, который свяжет Каширский шоссе с Павелецким направлением Московской железной дороги. Собянин считает, что это позволит повысить эффективность самого диаметра, улучшить транспортную доступность сразу пяти районов города и сделать более комфортным выезд на трассу М-4 "Дон".

Тем временем в Москве началось строительство в рамках проекта путепровода в створе Варшавского шоссе на пятом участке трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Специалисты приступили к возведению подпорных стен и опор.

Кроме того, рабочие строят путепровод через железнодорожные пути МЦД-2, тоннель и эстакаду в районе улицы Поляны, а также проводят работы по выносу и переустройству инженерных коммуникаций.