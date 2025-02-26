На путепроводе в створе Варшавского шоссе началось возведение подпорных стен и опор

Фото: stroi.mos.ru

Возведение подпорных стен и опор началось в рамках строительства путепровода в створе Варшавского шоссе на пятом участке трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Строящийся путепровод – один из элементов пятого участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Сейчас на нем сооружают подпорные стены и опоры, а также прокладывают инженерные коммуникации и временные дороги", – отметил вице-мэр.

Ефимов объяснил, что пересечение встречных транспортных потоков на стыке Расторгуевского шоссе и Большой Бутовской улицы влияло на движение на Варшавском шоссе в сторону центра и в обратном направлении, создавая затруднения. После открытия движения на путепроводе трафик на шоссе и с прилегающих дорог разведут.

Завершить возведение объекта планируется в следующем году.

Кроме того, специалисты строят путепровод через железнодорожные пути МЦД-2, тоннель и эстакаду в районе улицы Поляны, а также проводят работы по выносу и переустройству инженерных коммуникаций.

Глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков рассказал, что благодаря вводу в эксплуатацию пятого участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе улучшится транспортное движение. На это повлияет рост пропускной способности Варшавского, Симферопольского шоссе и МКАД. Кроме того, для автомобилистов создадут выезд с Варшавского шоссе в сторону Калужского и Киевского шоссе.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, инспекторы комитета следят за выполняемыми работами.



Между тем специалисты продолжают возведение путепровода через Северо-Западную хорду в сторону Рублевского шоссе. Строительство планируют завершить в следующем году.

Новая эстакада позволит разгрузить дороги в Мнёвниковской пойме, а также ускорит путь до ближайшего метро. Здесь появится надземный пешеходный переход, благодаря которому время в пути до станции "Мнёвники" сократится с 20 до 8 минут.

