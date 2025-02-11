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11 февраля, 16:15

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Сергей Собянин сообщил о планах строительства дорог в Мнёвниковской пойме

Сергей Собянин сообщил о планах строительства дорог в Мнёвниковской пойме

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В Москве продолжается строительство путепровода через Северо-Западную хорду в сторону Рублевского шоссе. Работы планируют завершить в следующем году, сообщил Сергей Собянин.

Новая эстакада позволит разгрузить дороги в Мнёвниковской пойме, а также ускорит путь до ближайшего метро. Здесь появится надземный пешеходный переход, благодаря которому время в пути до станции "Мнёвники" сократится с 20 до 8 минут.

В будущем в районе построят новый автомобильный мост через Москву-реку, а также два велопешеходных моста и пешеходные переходы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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